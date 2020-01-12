2020-01-12T01:33:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 января. Основание спортивного общества «Локомотив», гибель режиссера Соломона Михоэлса, отмена моратория на смертную казнь в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 января. Основание спортивного общества «Локомотив», гибель режиссера Соломона Михоэлса, отмена моратория на смертную казнь в СССР

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12 января. В этот день в разные годы:

1936 год - основание спортивного общества «Локомотив».

1948 год - в автомобильной аварии погибает актер и режиссер Соломон Михоэлс.

1950 год - в СССР отменен мораторий на смертную казнь.

1989 год - начинается всесоюзная перепись населения.

1977 год - первая репетиция группы The Police.

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