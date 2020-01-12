12 января. Основание спортивного общества «Локомотив», гибель режиссера Соломона Михоэлса, отмена моратория на смертную казнь в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 января. Основание спортивного общества «Локомотив», гибель режиссера Соломона Михоэлса, отмена моратория на смертную казнь в СССР
12 января. В этот день в разные годы:
1936 год - основание спортивного общества «Локомотив».
1948 год - в автомобильной аварии погибает актер и режиссер Соломон Михоэлс.
1950 год - в СССР отменен мораторий на смертную казнь.
1989 год - начинается всесоюзная перепись населения.
1977 год - первая репетиция группы The Police.