12 Янв. 2020 2020-01-12T14:21:24+03:00

Ночь на воскресенье в Москве стала самой морозной с начала зимы, а Путин пообещал Меркель достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции США 00:00 00:00

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