Ночь на воскресенье в Москве стала самой морозной с начала зимы, а Путин пообещал Меркель достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции США
Михаил Антонов - с главными темами дня
Ночь на воскресенье в Москве стала самой морозной с начала зимы, а Путин пообещал Меркель достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции США
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.