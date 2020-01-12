12 Янв. 2020 2020-01-12T14:33:23+03:00

В МОКе могут пересмотреть дела оправданных российских спортсменов, Россия заняла шестое место по затратам на оборону, российское гражданство попросили 11 тысяч жителей Крыма 00:00 00:00

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