В МОКе могут пересмотреть дела оправданных российских спортсменов, Россия заняла шестое место по затратам на оборону, российское гражданство попросили 11 тысяч жителей Крыма
Михаил Антонов - с главными темами дня
В МОКе могут пересмотреть дела оправданных российских спортсменов, Россия заняла шестое место по затратам на оборону, российское гражданство попросили 11 тысяч жителей Крыма
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.