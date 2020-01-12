12 Янв. 2020 2020-01-12T14:48:25+03:00

В Абхазии назначили дату новых президентских выборов, в Австралии создадут комиссию для выяснения причин лесных пожаров, в России может подорожать черный хлеб 00:00 00:00

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