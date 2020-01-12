В России подорожали автомобили, Королева Елизавета II соберет семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл, российский фильм «Дылда» получил приз международной федерации кинопрессы
Михаил Антонов - с главными темами дня
В России подорожали автомобили, Королева Елизавета II соберет семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл, российский фильм «Дылда» получил приз международной федерации кинопрессы
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.