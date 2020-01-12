2020-01-12T15:02:17+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России подорожали автомобили, Королева Елизавета II соберет семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл, российский фильм «Дылда» получил приз международной федерации кинопрессы

Михаил Антонов - с главными темами дня.Михаил Антонов - с главными темами дня.

Михаил Антонов - с главными темами дня

В России подорожали автомобили, Королева Елизавета II соберет семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл, российский фильм «Дылда» получил приз международной федерации кинопрессы

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: В Абхазии назначили дату новых президентских выборов, в Австралии создадут комиссию для выяснения причин лесных пожаров, в России может подорожать черный хлеб

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:16 - 12:28

Темы дня

Тема: В МОКе могут пересмотреть дела оправданных российских спортсменов, Россия заняла шестое место по затратам на оборону, российское гражданство попросили 11 тысяч жителей Крыма

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Января 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Зеленский допустил версию попадания ракеты в «Боинг», в России на 70% выросло число преступлений в IT-сфере, в ночь на 11 января произойдет первое лунное затмение в этом году

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
10 Января 2020 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: В России появились два новых долларовых миллиардера, суд Абхазии пересмотрит итоги выборов президента Республики, между Крымом и Арменией планируют запустить регулярные авиарейсы

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
10 Января 2020 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Синоптики объяснили аномально теплую погоду, российские компании достигли рейтингового потолка, в МИДе заявили о готовности обсудить с США кризис вокруг Ирана

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
9 Января 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Тегеран не примет предложение Вашингтона о сотрудничестве, школьников будут обучать безопасному поведению в интернете, эксперты называют 2020-й годом криптовалюты

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
9 Января 2020 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Правительство утвердило план приватизации до 2022 года, Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики, в Москве регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
9 Января 2020 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: В Омске 15-летняя школьница вместе с любовником убила свою мать, коммерческий транспорт теперь нельзя парковать во дворах жилых домов, «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
9 Января 2020 15:03 - 15:15

Темы дня

Тема: В России подорожали автомобили, Иран заявил о том, что огонь распространялся по фюзеляжу украинского «Боинга», врачи рассказали, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
"Заметное дружелюбие": В Германии обсуждают итоги встречи Путина и Меркель
США заявили о разрушении российского "спутника-убийцы"
Миллер подтвердил, что «Северный поток-2» возможно достроить своими силами
Операция "Скальный валлаби": в Австралии с воздуха сбросили тонну морковки и картошки для маленьких кенгуру
Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране
Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»
Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонках "Дакар"
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах
На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley
Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов
Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
Представители Горбачева опровергли, что он выступал за отмену новогодних каникул в России
Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание