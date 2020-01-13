В столичный регион пришла оттепель, сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов, через 6 лет россиянам некуда будет выбрасывать мусор
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В столичный регион пришла оттепель, сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов, через 6 лет россиянам некуда будет выбрасывать мусор
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