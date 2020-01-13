2020-01-13T13:05:49+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек

Обсуждаем главные новости столицы.Обсуждаем главные новости столицы.

Обсуждаем главные новости столицы с Михаилом Антоновым, Анастасией Варданян и Александром Рогозой

Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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