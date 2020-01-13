Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек
Обсуждаем главные новости столицы с Михаилом Антоновым, Анастасией Варданян и Александром Рогозой
Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!