Счётная палата предупредила Подмосковье и Ленобласть о мусорном коллапсе и раскритиковала нацпроекты
Валентин Алфимов и Роман Голованов подводят информационные итоги дня, обсуждают отчёты Счётной палаты, подорожание сотовой связи и странную еврозиму
Счётная палата предупредила Подмосковье и Ленобласть о мусорном коллапсе и раскритиковала нацпроекты
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.