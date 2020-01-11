Москву после еврозимы накрыл долгожданный снегопад, в аэропортах отменяют и задерживают рейсы
Антон Челышев - с главными темами дня.
Антон Челышев выясняет у специалистов, как долго продержится снег, куда звонить, если не убирают во дворах и какие проблемы со здоровьем может доставить непогода
Москву после еврозимы накрыл долгожданный снегопад, в аэропортах отменяют и задерживают рейсы
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