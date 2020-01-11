11 Янв. 2020 2020-01-11T13:33:23+03:00

Москву после еврозимы накрыл долгожданный снегопад, в аэропортах отменяют и задерживают рейсы 00:00 00:00

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