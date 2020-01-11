2020-01-11T13:53:03+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Иран признал, что сбил украинский «Боинг»: Как можно по ошибке сбить огромный гражданский самолет

Иран позволил экспертам вести прозрачное расследование крушения “Боинга”/Иран позволил экспертам вести прозрачное расследование крушения “Боинга”/Фото: REUTERS

Антон Челышев разбирается с экспертами, как такое могло произойти

Иран признал, что сбил украинский «Боинг»: Эксперты объяснили, как можно по ошибке сбить огромный гражданский самолет

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