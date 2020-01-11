Иран признал, что сбил украинский «Боинг»: Как можно по ошибке сбить огромный гражданский самолет
Иран позволил экспертам вести прозрачное расследование крушения “Боинга”/Фото: REUTERS
Антон Челышев разбирается с экспертами, как такое могло произойти
Иран признал, что сбил украинский «Боинг»: Эксперты объяснили, как можно по ошибке сбить огромный гражданский самолет
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.