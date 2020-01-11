11 Янв. 2020 2020-01-11T16:25:14+03:00

Главное. О чем говорит страна

В России отреагировали на новый налог на транзит нефти через Белоруссию, гипермаркеты закрываются, школьники будут сдавать зачёты 00:00 00:00

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