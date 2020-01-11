11 января. Дебют Федора Шаляпина, подавление восстания коммунистов в Берлине, создание Центра подготовки космонавтов в СССР
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 января. Дебют Федора Шаляпина, подавление восстания коммунистов в Берлине, создание Центра подготовки космонавтов в СССР
00:00
00:00
11 января. В этот день в разные годы:
1891 год - дебют Федора Шаляпина как певца на сцене.
1919 год - в Берлине подавлено восстание коммунистов.
1960 год - в СССР создан Центр подготовки космонавтов.
1963 год - в Лос-Анджелесе открывается первая дискотека.
1987 год - первый концерт группы Калинов мост.