2020-01-11T00:37:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 января. Дебют Федора Шаляпина, подавление восстания коммунистов в Берлине, создание Центра подготовки космонавтов в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 января. Дебют Федора Шаляпина, подавление восстания коммунистов в Берлине, создание Центра подготовки космонавтов в СССР

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11 января. В этот день в разные годы:

1891 год - дебют Федора Шаляпина как певца на сцене.

1919 год - в Берлине подавлено восстание коммунистов.

1960 год - в СССР создан Центр подготовки космонавтов.

1963 год - в Лос-Анджелесе открывается первая дискотека.

1987 год - первый концерт группы Калинов мост.

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