14 января. Выпуск первой российской почтовой марки, начало работы службы погоды и запись Полом Маккартни альбома «Back In The USSR»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 января. Выпуск первой российской почтовой марки, начало работы службы погоды и запись Полом Маккартни альбома «Back In The USSR»
14 января. В этот день в разные годы:
1858 год. Поступает в обращение первая российская почтовая марка.
1872 год. В России начинает работу служба погоды.
1955 год. Во Франции показывают экранизацию "Графа Монте-Кристо" с Жаном Маре.
1957 год. Начинается выпуск фрисби.
1989 год. Пол Маккартни записывает альбом "Back In The USSR".