2020-01-14T16:42:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 января. Выпуск первой российской почтовой марки, начало работы службы погоды и запись Полом Маккартни альбома «Back In The USSR»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 января. Выпуск первой российской почтовой марки, начало работы службы погоды и запись Полом Маккартни альбома «Back In The USSR»

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14 января. В этот день в разные годы:

1858 год. Поступает в обращение первая российская почтовая марка.

1872 год. В России начинает работу служба погоды.

1955 год. Во Франции показывают экранизацию "Графа Монте-Кристо" с Жаном Маре.

1957 год. Начинается выпуск фрисби.

1989 год. Пол Маккартни записывает альбом "Back In The USSR".

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