14 Янв. 2020 2020-01-14T13:57:17+03:00

Кудрин рассказал о воровстве 2-3 млрд рублей в год из бюджета, синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды, банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов 00:00 00:00

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