Кудрин рассказал о воровстве 2-3 млрд рублей в год из бюджета, синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды, банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Кудрин рассказал о воровстве 2-3 млрд рублей в год из бюджета, синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды, банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
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