Георгий Федоров: Под Мишустина команда уже есть. Всё было заранее подготовлено и Медведев об этом знал
Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, что за человек Михаил Мишустин и кто может войти в его правительство
Георгий Федоров: Под Мишустина команда уже есть. Всё было заранее подготовлено и Медведев об этом знал
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