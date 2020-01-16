Маткапитал или… Чего на самом деле не хватает семьям с детьми?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, как президент предложил изменить государственную поддержку семей и что из этих предложений реально нужно и будет работать
Маткапитал или… Чего на самом деле не хватает семьям с детьми?
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