Георгий Бовт: Главный вопрос - сумеет ли Мишустин обуздать вмешательство силовиков в экономику
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, почему Путин решил избавиться от Медведева, как себя будет чувствовать экономика при Мишустине и какие изменения в стране произойдут в ближайшее время
Георгий Бовт: Главный вопрос - сумеет ли Мишустин обуздать вмешательство силовиков в экономику
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