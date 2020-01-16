2020-01-16T14:45:38+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Главный вопрос - сумеет ли Мишустин обуздать вмешательство силовиков в экономику

Политолог Георгий Бовт - про отставку Медведева и назначение Мишустина.Политолог Георгий Бовт - про отставку Медведева и назначение Мишустина.

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, почему Путин решил избавиться от Медведева, как себя будет чувствовать экономика при Мишустине и какие изменения в стране произойдут в ближайшее время

Георгий Бовт: Главный вопрос - сумеет ли Мишустин обуздать вмешательство силовиков в экономику

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