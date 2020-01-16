Политтехнолог Сергей Маркелов: Сейчас главная задача власти - объяснить народу, чего от него хотят на референдуме
Валентин Алфимов, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и политтехнолог Сергей Маркелов обсуждают, в чём суть предложенных Путиным изменений российской власти и почему после 20 лет суперпрезидентство больше не нужно
Политтехнолог Сергей Маркелов: Сейчас главная задача власти - объяснить народу, чего от него хотят на референдуме
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