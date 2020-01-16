16 Янв. 2020 2020-01-16T20:17:33+03:00

Валентин Алфимов, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и политтехнолог Сергей Маркелов обсуждают, в чём суть предложенных Путиным изменений российской власти.

Политтехнолог Сергей Маркелов: Сейчас главная задача власти - объяснить народу, чего от него хотят на референдуме 00:00 00:00

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