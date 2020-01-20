20 Янв. 2020 2020-01-20T16:33:41+03:00

Начислять материнский капитал за первенца могут начать уже в начале весны, автомобилисты смогут оформлять ДТП еще быстрее, «красивые» номера можно будет купить через госуслуги 00:00 00:00

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