Начислять материнский капитал за первенца могут начать уже в начале весны, автомобилисты смогут оформлять ДТП еще быстрее, «красивые» номера можно будет купить через госуслуги
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Начислять материнский капитал за первенца могут начать уже в начале весны, автомобилисты смогут оформлять ДТП еще быстрее, «красивые» номера можно будет купить через госуслуги
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