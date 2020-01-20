2020-01-20T16:33:41+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Начислять материнский капитал за первенца могут начать уже в начале весны, автомобилисты смогут оформлять ДТП еще быстрее, «красивые» номера можно будет купить через госуслуги

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Начислять материнский капитал за первенца могут начать уже в начале весны, автомобилисты смогут оформлять ДТП еще быстрее, «красивые» номера можно будет купить через госуслуги

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