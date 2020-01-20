1
После трагедии в Перми по всей стране могут запретить размещение хостелов в подвалах, в Госдуме предложили списать кредитные долги молодых семей, в России появятся электронные чаевые
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
После трагедии в Перми по всей стране могут запретить размещение хостелов в подвалах, в Госдуме предложили списать кредитные долги молодых семей, в России появятся электронные чаевые
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.