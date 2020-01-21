В Кремле объяснили спешку с изменением Конституции, синоптики объяснили аномально теплую погоду в России, изменение климата станет одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Кремле объяснили спешку с изменением Конституции, синоптики объяснили аномально теплую погоду в России, изменение климата станет одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе
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