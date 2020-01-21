Экспресс-тест на коронавирус нового типа появится уже в феврале, актриса Наталья Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков, спикер Госдумы предложил оштрафовать Алену Водонаеву
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Экспресс-тест на коронавирус нового типа появится уже в феврале, актриса Наталья Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков, спикер Госдумы предложил оштрафовать Алену Водонаеву
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.