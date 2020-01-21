21 Янв. 2020 2020-01-21T11:06:08+03:00

Как построить бизнес по управлению недвижимостью 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». Меня зовут Максим Коряко. И сегодня мы очередной раз будем вести речь о бизнесе, который может открыть каждый. Мы будем говорить о бизнесе, который призван обеспечивать комфортное и безопасное условие для жизни.

С нами на связи руководитель управляющей компании «Холмсервис» в городе Красноярске, крупной управляющей компании, у которой 76 многоквартирных домов в обслуживании – это почти 893 тысячи квадратных метров жилья, Ирина Ивановна Сидорова.

Ирина, здравствуйте!

И. Сидорова:

- Здравствуйте, Максим!

М. Коряко:

- Очень приятно, что вы с нами сегодня на связи. Ирина, и первый вопрос, как обычно, у нас связан с раскрытием деталей бизнеса.

Что такое управляющая компания, если очень кратко.

И. Сидорова:

- Управляющая компания - это компания, призванная управлять общим имуществом собственников, содержать общее имущество собственников и ремонтировать имущество собственников жилых и нежилых помещений.

М. Коряко:

- А почему собственники жилых и нежилых помещений не могут сами управлять помещениями, в которых живут?

И. Сидорова:

- Недвижимость – это большая по стоимости собственность, которой должны управлять профессионалы. Т.е. нужно не навредить, управляя этим имуществом, нужно его содержать так, чтобы со временем эта собственность не теряла своей привлекательности, доходности. Люди, покупая на долгий срок недвижимость, которая стоит немало, должны быть уверены, что эта собственность долгие годы будет поддерживаться в отличном состоянии, ей будут хорошо управлять и ее содержать. Это возможно только при наличии квалифицированной команды.

М. Коряко:

- Ирина, подскажите тогда, что конкретно входит в список услуг, которые оказывает управляющая компания?

И. Сидорова:

- Многоквартирный дом – это очень технически сложный организм, сложная организация. Мы знаем, например, что в многоквартирном доме есть и повысительные насосные станции, и индивидуальные тепловые пункты, и лифты, и кровля. Как правило, сейчас многоквартирные дома строятся очень большой этажности. И это комплекс противодымной, противоаварийной защиты. Поэтому многоквартирный дом сейчас – это очень сложный организм, который напичкан и электроникой, и автоматикой. У нас в штате, например, есть два инженера КИПА.

М. Коряко:

- Надо сразу расшифровать. КИПА – контрольно-измерительные приборы и аппараты.

Учитывая количество сложных специальных технических терминов, я понимаю, что будь я жителем многоквартирного дома, которому пришлось бы сделать выбор между тем, обслуживать ли свой многоквартирный жилой дом самостоятельно или отдать это в руки управляющей компании, я бы с уверенностью выбрал второй вариант. Потому что знать все это практически невозможно.

Ирина, позвольте несколько вопросов из истории создания вашего бизнеса. Почему вы именно к этому бизнесу пришли, как вы его открыли, как начинали?

И. Сидорова:

- Вся моя жизнь, после того, как я закончила институт, меня, как я иногда шучу и говорю, готовила к этому бизнесу. Я сначала, после окончания института, теплотехник по образованию — инженер. Я занималась отоплением тепловодогазоснабжением и вентиляцией. Я работала инженером-конструктором в конструкторском институте.

После этого я пошла вот именно в эксплуатацию зданий и сооружений. Я работала в тресте жилищном техником-смотрителем. Т.е. я прошла все ступеньки.

Далее я работала инженером на участке, инженером в водоканале, затем была председателем ТСЖ. И уже в 2005 году в ноябре, когда в мае вышел жилищный кодекс, когда было разрешено управлять многоквартирными домами с помощью управляющих компаний, я сделала осознанный выбор в пользу управляющей компании.

Управляющая компания – это стабильность, уверенность. Даже если какой-то дом выбывает из компании, все равно остается масса других домов. В 2005 году я создала управляющую компанию. Она одна из старейших, может быть, самая старая в Красноярске. И в 2020 году нас ожидает юбилей – 15-летие фирмы , к которому мы подойдем с соответствующими результатами.

15 лет – это то время, за которое я создала команду единомышленников. И я хочу сказать, что теперь мне стало гораздо легче, чем тогда, когда я начинала и делала первые шаги в своем собственном бизнесе.

М. Коряко:

- Хотелось бы вернуться к началу вашего бизнеса. Многих наших слушателей, предпринимателей, которые, возможно, хотели бы начать свое дело в этой же области, интересует такой вопрос, и я не имею права его не задать вам, с какой суммы есть смысл начинать такой бизнес? Нужен ли первоначальный капитал? Или можно начать этот бизнес, имея только идею, золотые руки и светлую голову?

И. Сидорова:

- Идея с золотыми руками и светлой головой, этим не обойдешься. Первое, о чем стоит задуматься, это помещение, в котором будет находиться офис управляющей компании. Некоторые арендуют офисы. Я пошла по другому пути. Если стартовый капитал, то, с чего пришлось начинать – это кредит, который я взяла на покупку офиса. И постепенно это и компьютеры, и офисные столы – это тоже все надо было все закупить. Закупить нужно было и какой-то инструмент для обслуживающего персонала.

Первоначальный капитал, если человек хочет делать серьезный бизнес, начинать его правильно, то нужно обязательно руководствоваться хотя бы начальным бизнес-планом, где прикидывать, сколько человек у тебя будет, что им необходимо. И уже просчитывать это в деньгах.

М. Коряко:

- Сколько человек у вас было на начальном этапе?

И. Сидорова:

- На начальном этапе у нас было человек пять. Два слесаря-сантехника, бухгалтер-кассир и электрик. И я, которая делала всю остальную работу.

М. Коряко:

- А сейчас сколько человек у вас работает?

И. Сидорова:

- Сейчас у нас 300 человек.

М. Коряко:

- Это много. Ирина, позвольте задать как руководителю большой компании, задать вам такой вопрос. Возможно, у вас есть какие-то правила, которые было бы нелишним упомянуть, учитывая то, что нас слышат другие предприниматели. Какими управленческими основными правилами вы пользуетесь для того, чтобы управлять командой из трехсот человек?

И. Сидорова:

- Самое главное правило – это подбор квалифицированной команды. На все значимые посты у меня уже подобраны сотрудники. Это был очень и горький, и печальный опыт методом проб и ошибок. И как бы мне, также как и остальным, кто начинает свой бизнес, не удалось избежать ошибок. Я ошибалась в людях, ошибалась в специалистах, но вот этот период взросления мы прошли.

Если говорить про сейчас, то я часть своих функций сейчас делегировала руководителям подразделений. Я подобрала людей ответственных, знающих, квалифицированных на закрытие каких-то направлений. Я руковожу процессом, но руковожу процессом уже не до последнего человека в моей команде, а я возглавляю руководство именно на уровне руководителей подразделений.

М. Коряко:

- Не могу не задать сейчас один вопрос.

Ирина, вы руководитель и вы представитель прекрасной половины человечества. И вам надо не только работать, но и свою семью содержать, в прямом и переносном смысле этого слова. Как вы совмещаете бизнес и личную жизнь, семейные обязанности? Это тяжело для женщины или этот бизнес женщина может потянуть абсолютно спокойно?

И. Сидорова:

- Если женщина ответственна до той степени, как я, то да, конечно. Вчера вот до половины десятого у меня был рабочий день, сегодня он начался в восемь утра. Но притом я замужем 39 лет, у меня муж и завтрак горячий получает. Все приходится успевать. Очень четкая организация своего рабочего дня. И плюс ,я успеваю еще и ухаживать за собой.

М. Коряко:

- Это прекрасно!

И. Сидорова:

- У меня внук и внучка. Двое детей. И на всех хватает времени.

М. Коряко:

- Ирина, к сожалению, время нашей программы подходит к своему логическому завершению. Последний вопрос, который мы традиционно задаем всем нашим предпринимателям, которые появляются в эфире нашей программы. Ваше основное пожелание или рекомендация предпринимателям, которые захотят пойти по вашему такому нелегкому бизнес-пути?

И. Сидорова:

- Я хочу пожелать всем удачи!

Тот, кто меня сейчас слышит и задумывается начать свой бизнес, я хочу сказать, что легкого пути не будет. И тот человек, который создает свой бизнес, он должен быть готов работать больше всех и спрашивать больше с себя, чем с остальных. И уметь немного больше, чем остальные. Секрет успеха, наверное, в любом бизнесе, – директор все-таки на предприятии, учредитель, он должен все тонкости бизнеса, который он начинает, знать от самого начала до самого конца. Весь процесс знать и вникать во все структурные тонкости, и на любом этапе дать консультацию любому специалисту квалифицированно и понятно. Ко мне любой сотрудник может обратиться в любое время за разъяснениями и их получить. И это, наверное, главное. Когда сотрудник знает, что его директор подставит свое плечо, правильно и верно проконсультирует, направит в нужном направлении.

М. Коряко:

- Спасибо большое, что уделили нам время! Желаем вам удачи вам в вашем бизнесе.

И. Сидорова:

- Спасибо большое. Приезжайте к нам в гости и мы вам покажем вам наши дворы. До свидания!

М. Коряко:

Ирина, спасибо!

А нашим слушателям я напомню, что в гостях у нас сегодня была руководитель управляющей компании «Холмсервис» в городе Красноярске, в управлении которой находится 76 многоквартирных домов и в общей сложности в обслуживании почти 893 тысячи квадратных метров жилья, Ирина Ивановна Сидорова.

Это была программа «Свое дело». До свидания!

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