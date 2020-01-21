21 Янв. 2020 2020-01-21T16:40:58+03:00

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей, названа самая дорогая недвижимость России, во Владивостоке проходит чемпионат мира по шахматам среди женщин 00:00 00:00

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