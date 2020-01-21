Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей, названа самая дорогая недвижимость России, во Владивостоке проходит чемпионат мира по шахматам среди женщин
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей, названа самая дорогая недвижимость России, во Владивостоке проходит чемпионат мира по шахматам среди женщин
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