2020-01-21T21:11:18+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Лавров, Шойгу и Голикова остались. А вот что известно о новых членах Правительства России

Валентин Алфимов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсуждают новый состав кабинета министров.Валентин Алфимов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсуждают новый состав кабинета министров.

Валентин Алфимов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсуждают новый состав кабинета министров

Лавров, Шойгу и Голикова остались. А вот что известно о новых членах Правительства России

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