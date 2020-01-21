Лавров, Шойгу и Голикова остались. А вот что известно о новых членах Правительства России
Валентин Алфимов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсуждают новый состав кабинета министров.
Валентин Алфимов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсуждают новый состав кабинета министров
Лавров, Шойгу и Голикова остались. А вот что известно о новых членах Правительства России
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