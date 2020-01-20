2020-01-21T00:31:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 января. Кончина Владимира Ленина, создание Ботанического сада в Москве, премьера фильма «Интердевочка»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 января. Кончина Владимира Ленина, создание Ботанического сада в Москве, премьера фильма «Интердевочка»

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21 января. В этот день в разные годы:

1924 год - в Горках умирает Владимир Ленин.

1945 год - в Москве создан главный ботанический сад.

1989 год - премьера фильма Петра Тодоровского «Интердевочка».

2003 год - распад американской группы Bee Gees.

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