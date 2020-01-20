21 января. Кончина Владимира Ленина, создание Ботанического сада в Москве, премьера фильма «Интердевочка»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 января. Кончина Владимира Ленина, создание Ботанического сада в Москве, премьера фильма «Интердевочка»
21 января. В этот день в разные годы:
1924 год - в Горках умирает Владимир Ленин.
1945 год - в Москве создан главный ботанический сад.
1989 год - премьера фильма Петра Тодоровского «Интердевочка».
2003 год - распад американской группы Bee Gees.