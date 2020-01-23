Наука на службе качества рыбы. Изобретен анализатор, который показывает, была ли рыба заморожена повторно
Антон Челышев и Полина Кирова говорят обо всем, что касается рыбы и морепродуктов.
Антон Челышев и Полина Кирова говорят обо всем, что касается рыбы и морепродуктов
Наука на службе качества рыбы. Изобретен анализатор, который показывает, была ли рыба заморожена повторно
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