23 Янв. 2020 2020-01-23T13:46:41+03:00

Антон Челышев и Полина Кирова говорят обо всем, что касается рыбы и морепродуктов.

Наука на службе качества рыбы. Изобретен анализатор, который показывает, была ли рыба заморожена повторно 00:00 00:00

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