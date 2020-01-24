2020-01-24T13:26:25+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

80 новых улиц Москвы включены в зону платной парковки

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Петр Шкуматов обсуждают главные столичные темы.Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Петр Шкуматов обсуждают главные столичные темы.

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Петр Шкуматов обсуждают, что делать, если начинаются роды в пробке и радоваться ли тому, что Москва стала мировым лидером по каршерингу

80 новых улиц Москвы включены в зону платной парковки

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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