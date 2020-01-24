80 новых улиц Москвы включены в зону платной парковки
Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Петр Шкуматов обсуждают, что делать, если начинаются роды в пробке и радоваться ли тому, что Москва стала мировым лидером по каршерингу
80 новых улиц Москвы включены в зону платной парковки
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!