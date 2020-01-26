2020-01-26T01:03:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 января. Получение Карлом Бенцем патента на автомобиль, переименование Петрограда в Ленинград, снятие с должности Льва Троцкого

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 января. Получение Карлом Бенцем патента на автомобиль, переименование Петрограда в Ленинград, снятие с должности Льва Троцкого

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26 января. В этот день в разные годы:

1886 год - Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1924 год - Петроград переименован в Ленинград.

1925 год - председателем Реввоенсовета назначают Михаила Фрунзе вместо Льва Троцкого.

1934 год - в Москве открывается XVII съезд ВКПб.

1991 год - завершение гастрольного тура французской певицы Патрисии Каас в СССР.

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