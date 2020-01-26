26 января. Получение Карлом Бенцем патента на автомобиль, переименование Петрограда в Ленинград, снятие с должности Льва Троцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 января. Получение Карлом Бенцем патента на автомобиль, переименование Петрограда в Ленинград, снятие с должности Льва Троцкого
26 января. В этот день в разные годы:
1886 год - Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
1924 год - Петроград переименован в Ленинград.
1925 год - председателем Реввоенсовета назначают Михаила Фрунзе вместо Льва Троцкого.
1934 год - в Москве открывается XVII съезд ВКПб.
1991 год - завершение гастрольного тура французской певицы Патрисии Каас в СССР.