2020-01-26T20:29:14+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 января. Похороны Владимира Ленина, освобождение узников концлагеря Освенцим, продажа первых катушечных магнитофонов

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 января. Похороны Владимира Ленина, освобождение узников концлагеря Освенцим, начало продаж первых катушечных магнитофонов

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27 января. В этот день в разные годы:

1924 год - похороны Владимира Ленина.

1945 год - освобождены узники концлагеря Освенцим.

1948 год - в США поступает в продажу первые катушечные магнитофоны.

1997 год - на вершине британского хит-парада группа Spice girls.

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