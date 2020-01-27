27 января. Похороны Владимира Ленина, освобождение узников концлагеря Освенцим, продажа первых катушечных магнитофонов
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 января. Похороны Владимира Ленина, освобождение узников концлагеря Освенцим, начало продаж первых катушечных магнитофонов
00:00
00:00
27 января. В этот день в разные годы:
1924 год - похороны Владимира Ленина.
1945 год - освобождены узники концлагеря Освенцим.
1948 год - в США поступает в продажу первые катушечные магнитофоны.
1997 год - на вершине британского хит-парада группа Spice girls.