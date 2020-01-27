2020-01-27T17:53:44+03:00
Темы дня
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Уполномоченный по правам ребёнка в России встретилась с детьми, которых отец бросил в столичном «Шереметьеве», из-за циклона в центральной части страны объявлен желтый уровень опасности

Мария Баченина - с главными темами дня.Мария Баченина - с главными темами дня.

Мария Баченина - с главными темами дня

Уполномоченный по правам ребёнка в России встретилась с детьми, которых отец бросил в столичном «Шереметьеве», из-за циклона в центральной части страны объявлен желтый уровень опасности

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Января 2020 14:03 - 15:02

Темы дня

Тема: Наши фигуристы победили во всех дисциплинах на Чемпионате Европы, сибирячка воровала деньги на лечение ребенка от угревой сыпи, сегодня празднуется международный день без интернета

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 15:03 - 15:32

Темы дня

Тема: Видео паралимпийца с протезом стало вирусным, Британия окончательно выходит из Евросоюза, НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
25 Января 2020 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: В Иркутске граждан Китая проверяют на коронавирус, Аэрофлот пообещал пересмотреть правила перевозки животных после гибели котов на борту самолета, в России отмечается день студента

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
25 Января 2020 13:03 - 13:32

Темы дня

Тема: Владислав Сурков оставил госслужбу, российские фигуристы выиграли Чемпионат Европы, в ЗАГСАх стали просить записать ребенку матчество, Владимиру Высоцкому исполнилось бы сегодня 82

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
23 Января 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Греческий отель заплатит московской семье 35 миллионов рублей за покалеченного ребенка, в столичном регионе наступило крещенское похолодание, Михаилу Гусману сегодня 70 лет

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
23 Января 2020 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Путин прилетел в Израиль, россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма, офицера ГИБДД уволили за то, что залил виски вместо незамерзайки в служебную машину

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет
Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Депутат Рады от партии "Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ
Состав президиума Госсовета утвердил Путин
Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане
В Сети опубликовано видео крушения самолета в Афганистане
Правительство поддержит закон о блокировке пользователей электронной почты, распространяющих запрещённую информацию
«Не дождетесь!»: Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Роспотребнадзор: В РФ разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу
Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%
В Совфеде напомнили, если Россия уйдет из ПАСЕ, то больше не вернется
Вернувшегося из Ухань британца отказались проверять на коронавирус
Украинские националисты напали в Харькове на участников митинга против дискриминации русского языка
Роспотребнадзор:у пассажира с подозрением на коронавирус в Шереметьево выявили гастроэнтерит
В России задержали Японца, собиравшего секретные данные
Арашукова-старшего заподозрили в растрате 775 миллионов рублей
Выявленный в Украине коронавирус не является разновидностью китайского вируса
"Меры принимаются": Кремль оценил угрозу распространения коронавируса в России
Российские авиакомпании приостановили рейсы в Китай в связи с распространением коронавируса
Путин поручил до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены
Власти Польши не пригласили Путина на памятные мероприятия
Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай
Официальные курсы евро и доллара выросли в среднем на полрубля
Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта
Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года