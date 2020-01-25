25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого
25 января. В этот день в разные годы:
1701 год - основание в Москве школы математических и навигацких наук.
1852 год - постановка пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» в Александрийском театре.
1991 год - город Куйбышев переименован в город Самару.
1989 год - на Центральном телевидении появляется передача «Марафон 15».
1938 год - родился Владимир Высоцкий.