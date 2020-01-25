2020-01-25T00:32:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого

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25 января. В этот день в разные годы:

1701 год - основание в Москве школы математических и навигацких наук.

1852 год - постановка пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» в Александрийском театре.

1991 год - город Куйбышев переименован в город Самару.

1989 год - на Центральном телевидении появляется передача «Марафон 15».

1938 год - родился Владимир Высоцкий.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
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