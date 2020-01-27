2020-01-28T00:57:07+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 января. Опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», открыта Антарктида, терпит крушение космический корабль Челленджер

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 января. Опубликован роман Джейн Остин Гордость и предубеждение , открыта Антарктида, гибель космического корабля Челленджер

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28 января. В этот день в разные годы:

1813 год - опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

1820 год - русскими путешественниками открыта Антарктида.

1986 год - гибель космического корабля Челленджер.

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