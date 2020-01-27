28 января. Опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», открыта Антарктида, терпит крушение космический корабль Челленджер
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 января. Опубликован роман Джейн Остин Гордость и предубеждение , открыта Антарктида, гибель космического корабля Челленджер
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28 января. В этот день в разные годы:
1813 год - опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
1820 год - русскими путешественниками открыта Антарктида.
1986 год - гибель космического корабля Челленджер.