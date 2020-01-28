Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов
Журналисты «Комсомолки» Наталья Садовникова, Сергей Пономарев и Владимир Ворсобин поспорили о том, почему в правительство были назначены люди, к биографии которых возникает масса вопросов
Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов
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