2020-01-28T15:13:19+03:00
Гражданская оборона
Сергей ПОНОМАРЕВВладимир ВОРСОБИННаталья САДОВНИКОВА

Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов

Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов.Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов.

Журналисты «Комсомолки» Наталья Садовникова, Сергей Пономарев и Владимир Ворсобин поспорили о том, почему в правительство были назначены люди, к биографии которых возникает масса вопросов

Кадровые ошибки или лишние придирки: почему к прошлому новых министров так много вопросов

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В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
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