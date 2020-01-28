2020-01-28T21:01:00+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России», в Германии и Японии появились зараженные коронавирусом, Россия выиграла суд за бренд водки «Столичная»

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России», в Германии и Японии появились зараженные коронавирусом, Россия выиграла суд за бренд водки «Столичная»

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Вечерний диван

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В студии: Александра КОЧНЕВА, Сергей МАРДАН

В гостях: Павел САЛИН, Никита МОГУТИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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