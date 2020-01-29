29 Янв. 2020 2020-01-29T14:12:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

29 января. Введение русского алфавита, принятие в США «сухого закона», представление советского грузовика ГАЗ-АА, презентация кубика Рубика 00:00 00:00

29 января. В этот день в разные годы:

1710 год - в Российской империи выходит указ Петра I о введении русского гражданского алфавита.

1919 год - в США вводится «сухой закон», ограничивающий употребление спиртного.

1932 год - в СССР представлен первый грузовик ГАЗ-АА.

1980 год - в Лондоне на международной выставке игрушек представлен кубик Рубика.