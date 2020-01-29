29 Янв. 2020 2020-01-29T14:01:44+03:00

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности, а Трамп придумал «сделку века», чтобы решить палестино-израильский конфликт 00:00 00:00

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