2020-01-29T14:01:44+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности, а Трамп придумал «сделку века», чтобы решить палестино-израильский конфликт

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности, а Трамп придумал «сделку века», чтобы решить палестино-израильский конфликт

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