Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности, а Трамп придумал «сделку века», чтобы решить палестино-израильский конфликт
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности, а Трамп придумал «сделку века», чтобы решить палестино-израильский конфликт
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