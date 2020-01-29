Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на четверть, по делу Ивана Голунова задержано 5 полицейских, учительница информатики ушла из школы ради восточных танцев
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на четверть, по делу Ивана Голунова задержано 5 полицейских, учительница информатики ушла из школы ради восточных танцев
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.