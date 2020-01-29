Арестованы полицейские по делу Голунова, Минтруд хочет понизить прожиточный минимум, Минкульт отказался финансировать фильм к юбилею «Машины времени»
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня
Арестованы полицейские по делу Голунова, Минтруд хочет понизить прожиточный минимум, Минкульт отказался финансировать фильм к юбилею «Машины времени»
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