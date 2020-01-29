2020-01-29T21:10:47+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Арестованы полицейские по делу Голунова, Минтруд хочет понизить прожиточный минимум, Минкульт отказался финансировать фильм к юбилею «Машины времени»

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

Арестованы полицейские по делу Голунова, Минтруд хочет понизить прожиточный минимум, Минкульт отказался финансировать фильм к юбилею «Машины времени»

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