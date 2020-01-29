30 января. Покушение на президента США Эндрю Джексона, премьера пьесы «Вишневый сад» и фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 января. Покушение на президента США Эндрю Джексона, премьера пьесы «Вишневый сад» и фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»
30 января. В этот день в разные годы:
1835 год - покушение на 7 президента США Эндрю Джексона.
1904 год - в Художественном театре проходит премьера пьесы «Вишневый сад».
1931 год - премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города».
1934 год - гибель экипажа стратостата «Осоавиахим-1».
1969 год - группа Битлз выступает на крыше в Лондоне после 2-хлетнего перерыва.