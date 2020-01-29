2020-01-30T00:39:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 января. Покушение на президента США Эндрю Джексона, премьера пьесы «Вишневый сад» и фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 января. Покушение на президента США Эндрю Джексона, премьера пьесы «Вишневый сад» и фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»

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30 января. В этот день в разные годы:

1835 год - покушение на 7 президента США Эндрю Джексона.

1904 год - в Художественном театре проходит премьера пьесы «Вишневый сад».

1931 год - премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города».

1934 год - гибель экипажа стратостата «Осоавиахим-1».

1969 год - группа Битлз выступает на крыше в Лондоне после 2-хлетнего перерыва.

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