2020-01-30T12:21:25+03:00
Рыбный день
Антон ЧЕЛЫШЕВПолина КИРОВА

Импорт из Китая: Представляет ли опасность рыба и другие продукты из Поднебесной

Антон Челышев и Полина Кирова обсуждают вместе с экспертами, насколько реально подцепить заразу от китайских продуктов, поставляемых на наши прилавки.Антон Челышев и Полина Кирова обсуждают вместе с экспертами, насколько реально подцепить заразу от китайских продуктов, поставляемых на наши прилавки.

Антон Челышев и Полина Кирова обсуждают вместе с экспертами, насколько реально подцепить заразу от китайских продуктов, поставляемых на наши прилавки

Импорт из Китая: Представляет ли опасность рыба и другие продукты из Поднебесной

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