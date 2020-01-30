30 Янв. 2020 2020-01-30T17:44:09+03:00

В начале февраля в Центральную Россию придет настоящая зима, США приготовились к повышению цен на нефть до 183$, со дня рождения Леонида Гайдая исполнилось 97 лет 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.