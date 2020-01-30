2020-01-30T22:53:39+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Сейчас правительство обязано объяснять все свои неосторожные высказывания в течение часа, а не на следующий день

Главный редактор «Комсомольской правды» объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире.Главный редактор «Комсомольской правды» объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире.

Главный редактор «Комсомольской правды» - про ляпы чиновников, разоблачительные расследования, поддержку регионов, отставку главы Чувашии и угрозу коронавируса

Владимир Сунгоркин: Сейчас правительство обязано объяснять все свои неосторожные высказывания в течение часа, а не на следующий день

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