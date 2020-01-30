2020-01-31T00:30:24+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

31 января. Открытие Московского зоопарка, регистрация торговой марки Coca-Cola, запуск Магнитки, демонстрация публике синтезатора

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

31 января. Открытие Московского зоопарка, регистрация торговой марки Coca-Cola, запуск Магнитки, демонстрация публике синтезатора

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31 января. В этот день в разные годы:

1864 год - открытие Московского зоопарка.

1893 год - в США зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.

1932 год - пуск первой домны Магнитогорского металлургического комбината.

1955 год - в США демонстрируется первый синтезатор.

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