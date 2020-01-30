31 января. Открытие Московского зоопарка, регистрация торговой марки Coca-Cola, запуск Магнитки, демонстрация публике синтезатора
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
31 января. Открытие Московского зоопарка, регистрация торговой марки Coca-Cola, запуск Магнитки, демонстрация публике синтезатора
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31 января. В этот день в разные годы:
1864 год - открытие Московского зоопарка.
1893 год - в США зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.
1932 год - пуск первой домны Магнитогорского металлургического комбината.
1955 год - в США демонстрируется первый синтезатор.