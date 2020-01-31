Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: «Сейчас рождение первого ребенка семьи откладывают на 28-29 лет. Поэтому поддержка государства так важна»
Как Вологодская область решает важнейшие вопросы: демографии, экономики, образования, развития собственных производств, транспортной сети, как на это повлияло послание Президента и что изменится в области сейчас
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: «Сейчас рождение первого ребенка семьи откладывают на 28-29 лет. Поэтому поддержка государства так важна»