2020-01-31T14:53:09+03:00
Гость в студии
Александр ГАМОВ@gamov1

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: «Сейчас рождение первого ребенка семьи откладывают на 28-29 лет. Поэтому поддержка государства так важна»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.Фото: Андрей МИНАЕВ

Как Вологодская область решает важнейшие вопросы: демографии, экономики, образования, развития собственных производств, транспортной сети, как на это повлияло послание Президента и что изменится в области сейчас

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: «Сейчас рождение первого ребенка семьи откладывают на 28-29 лет. Поэтому поддержка государства так важна»

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