2020-01-31T16:55:32+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Россия без китайских туристов обойдется. С экономической точки зрения это вещь бессмысленная, а то и вредная

Экономист Михаил Делягин - про главные темы недели.Экономист Михаил Делягин - про главные темы недели.

Экономист Михаил Делягин - про выход Великобритании из Евросоюза и включении Украины, приход коронавируса в Россию и сворачивание китайского туризма

Михаил Делягин: Россия без китайских туристов обойдется. С экономической точки зрения это вещь бессмысленная, а то и вредная

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