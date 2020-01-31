Михаил Делягин: Россия без китайских туристов обойдется. С экономической точки зрения это вещь бессмысленная, а то и вредная
Экономист Михаил Делягин - про выход Великобритании из Евросоюза и включении Украины, приход коронавируса в Россию и сворачивание китайского туризма
Михаил Делягин: Россия без китайских туристов обойдется. С экономической точки зрения это вещь бессмысленная, а то и вредная
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