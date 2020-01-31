2020-01-31T20:23:09+03:00
Николай Платошкин. Главное
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Неудивительно, что вирус появился в Китае. У них всё так намешано на рынках, что вирус от животных к человеку может передаться легко

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные темы недели.Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные темы недели.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают истерию вокруг коронавируса и перевирание истории войны и холокоста

Николай Платошкин: Неудивительно, что вирус появился в Китае. У них всё так намешано на рынках, что вирус от животных к человеку может передаться легко

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