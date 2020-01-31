Николай Платошкин: Неудивительно, что вирус появился в Китае. У них всё так намешано на рынках, что вирус от животных к человеку может передаться легко
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают истерию вокруг коронавируса и перевирание истории войны и холокоста
Николай Платошкин: Неудивительно, что вирус появился в Китае. У них всё так намешано на рынках, что вирус от животных к человеку может передаться легко
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