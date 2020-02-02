2020-02-02T13:09:12+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Как будут перераспределять бюджетные места в пользу региональных вузов по поручению Путина

Как будут перераспределять бюджетные места в пользу региональных вузов.Как будут перераспределять бюджетные места в пользу региональных вузов.

Кто получит эти места в регионах и где лучше учиться ребенку - в столице или дома, Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с заместителем заведующего лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Олегом Лешуковым

Как будут перераспределять бюджетные места в пользу региональных вузов по поручению Путина

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