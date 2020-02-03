Трехзначные комбинации региональных кодов могут появиться на автомобильных номерах, Саакашвили предрек Украине скорый распад, в Госдуме поддержали предложение ужесточить штрафы для шумных соседей

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:21:32+03:00

Туркомпании завершают вывоз россиян с острова Хайнань, «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая, в Забайкальском Минздраве отчитались о состояние здоровья заболевшего коронавирусом мужчины 00:00 00:00

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