2020-01-31T19:15:37+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Первые заболевшие коронавирусом появились в России

Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области Фото: Сергей Савостьянов/ТАССКоронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Наших граждан эвакуируют из Китая, рейсы отменяют, в Ухань отправляют гуманитарную помощь

Первые заболевшие коронавирусом появились в России

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