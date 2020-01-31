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Первые заболевшие коронавирусом появились в России
Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Наших граждан эвакуируют из Китая, рейсы отменяют, в Ухань отправляют гуманитарную помощь
Первые заболевшие коронавирусом появились в России
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